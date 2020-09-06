CHP'li İBB'den hizmet hazımsızlığı! Başkan Erdoğan'ın bulunduğu pankartı kestiler

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yollarını bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi için açılan teşekkür pankartlarını kestiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının; Kadıköy’de Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin yakında açılacağı ifade eden pankartları kaldırdığı öğrenildi. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberi...