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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir skandalı daha gün yüzüne çıktı! Türkler'i yağmacı gibi göstermişler
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi TV kanalında yayınlanan bir tarih programında “Orhan Gazi döneminde yani 1300’lü yıllarda Türk denizciler bölgedeki köyleri YAĞMALADI” ifadesinin kullanıldığı ortaya çıktı. İşte Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...