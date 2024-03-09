10 Mart 2024, Pazar
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşımdaki yalan vaatleri animasyon filmine konu oldu!
2019 yerel seçimleri öncesinde vatandaşa ulaşım sorununu çözeceğine dair vaatlerde bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra beceriksiz bir yönetim sergiledi. Özellikle metrobüsler ve İETT otobüsleri vatandaşın korkulu rüyası haline geldi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya yalan vaatleri animasyon filmine konu oldu. İşte o video...