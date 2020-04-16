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16.04.2020

CHP'li İBB Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uymadı

İETT'nin en büyük garajlarından biri olan Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı, şoförlere sosyal mesafe kuralı uygulanmadan maske ve ekipman dağıtıldığı açıkça görülüyor. İETT'de çalışan 7 şoföre koronavirüs teşhisi konulduğu ifade ediliyor.

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