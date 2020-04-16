CHP'li İBB Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uymadı

İETT'nin en büyük garajlarından biri olan Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı, şoförlere sosyal mesafe kuralı uygulanmadan maske ve ekipman dağıtıldığı açıkça görülüyor. İETT'de çalışan 7 şoföre koronavirüs teşhisi konulduğu ifade ediliyor.