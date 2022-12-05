CHP’li Hacer Foggo’nun TSK’yı hedef alan sözleri! Türk askerine çocuk katili iftirası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni nesil danışman kadrosunun ardından tepki çeken bir başka CHP'li isim de Hacer Foggo oldu. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Foggo'nun terörle mücadele eden Mehmetçikleri hedef aldığı ortaya çıktı. Foggo, attığı tweette Türk Silahlı Kuvvetlerine "çocuk katili" imasında bulundu.

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