05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’li Hacer Foggo’nun TSK’yı hedef alan sözleri! Türk askerine çocuk katili iftirası

CHP’li Hacer Foggo’nun TSK’yı hedef alan sözleri! Türk askerine çocuk katili iftirası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2022 15:27
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni nesil danışman kadrosunun ardından tepki çeken bir başka CHP'li isim de Hacer Foggo oldu. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Foggo'nun terörle mücadele eden Mehmetçikleri hedef aldığı ortaya çıktı. Foggo, attığı tweette Türk Silahlı Kuvvetlerine "çocuk katili" imasında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siyasi kriz neden çözülemiyor?
Siyasi kriz neden çözülemiyor?
Türk askerine çocuk katili iftirası!
Türk askerine çocuk katili iftirası!
Gabar Dağı’nda petrol müjdesi!
Gabar Dağı'nda petrol müjdesi!
Kocaeli’ye dev sağlık üssü
Kocaeli'ye dev sağlık üssü
Rum kesimi Yunanistan’a mı bağlanıyor?
Rum kesimi Yunanistan'a mı bağlanıyor?
Evlat nöbetinde sayı 334’e yükseldi!
Evlat nöbetinde sayı 334'e yükseldi!
TBMM’de bütçe mesaisi başladı!
TBMM’de bütçe mesaisi başladı!
Sınırlarda kaçağa ve teröre geçit yok!
Sınırlarda kaçağa ve teröre geçit yok!
Belediyelere terör soruşturması
Belediyelere terör soruşturması
Bir köyün yarım kalan hikayesi...
Bir köyün yarım kalan hikayesi...
Kaderine terk edilen meydan!
Kaderine terk edilen meydan!
KoopBakkal projesi başlıyor!
KoopBakkal projesi başlıyor!
Daha Fazla Video Göster