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CHP'li Faik Öztrak 2023 adayını açıkladı: Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum ama Genel Başkanım Kılıçdaroğlu'nu görmek isterim

A Haber
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Giriş: 02.02.2022 09:09
Türkiye'de 2023 seçimleri için sürekli erken seçim taleplerini ileten CHP'de parti sözcüsü Faik Öztrak gönlünden geçen ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamda "Belediyeleri kaybedemeyiz" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerine kapıyı kapatmıştı.
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