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CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun pervasızlığına vatandaş isyan etti: Bu bizim ölmemiz demek

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Giriş: 02.06.2021 09:47
Güncelleme:02.06.2021 09:54
İBB yönetiminin Yeşilpınar’da imara açtığı Gençlik Parkı’nın deprem toplanma alanı olduğu ortaya çıktı. Haftalardır park nöbeti tutan vatandaşlar ise “Bu parkın yıkılması, binaların altında ölmemiz demektir. Ağaçlar var, banklarla, kapalı çardaklarıyla, geniş yeşil alanıyla her yaştan insan için güvenli bir liman. Bu parktan ellerini çeksinler.” diyerek isyan etti.
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