04 Nisan 2023, Salı
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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan takiyye itirafı
Muhalefetin ve bürokrasideki uzantılarının takiyyesi çabuk son buldu. İstanbul Barosu; CMUK Meslekiçi Eğitim Seminerleri’ne başörtülü katıldığı gerekçesiyle İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı avukat Gönül Yıldız’ı uyarmış! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz sene internette yayın yapan karanlık medya organı Medyacope'ta, "CHP sağ (muhafazakar) seçmenden oy almak için takiye yapıyor." itirafında bulunmuştu.