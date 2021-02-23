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CHP'li belediyelerde isyan büyüyor

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Giriş: 23.02.2021 13:47
Güncelleme:23.02.2021 15:35
Kadıköy ve Ataşehir'in ardından şimdi de Maltepe Belediyesi ve Kartal Belediyesi'nde işçileri grev kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabirleri Ramazan Almaçayır ve Çağdaş Evren Şenlik bölgeden aktardı.

Kadıköy ve Ataşehir'in ardından şimdi de Maltepe Belediyesi ve Kartal Belediyesi'nde işçileri grev kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabirleri Ramazan Almaçayır ve Çağdaş Evren Şenlik bölgeden aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | CHPli Maltepe Belediyesinde işçiler greve başladı SON DAKİKA HABERİ | CHP'Lİ MALTEPE BELEDİYESİ'NDE İŞÇİLER GREVE BAŞLADI
CHPli Maltepe Belediyesinde ağaç katliamı! Toprağa gömdüler CHP'Lİ MALTEPE BELEDİYESİ'NDE AĞAÇ KATLİAMI! TOPRAĞA GÖMDÜLER
CHP’li belediyelerde grev dalgası! CHP'Lİ BELEDİYELERDE GREV DALGASI!
CHP’li belediyelerde işçilerin grevi! Kadıköyden sonra Ataşehir ve Kartalda da işçiler grev başlattı CHP'Lİ BELEDİYELERDE İŞÇİLERİN GREVİ! KADIKÖY'DEN SONRA ATAŞEHİR VE KARTAL'DA DA İŞÇİLER GREV BAŞLATTI

CHP'li belediyelerde isyan büyüyor
CHP'li belediyelerde isyan büyüyor
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