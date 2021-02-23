CHP'li belediyelerde isyan büyüyor

Kadıköy ve Ataşehir'in ardından şimdi de Maltepe Belediyesi ve Kartal Belediyesi'nde işçileri grev kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabirleri Ramazan Almaçayır ve Çağdaş Evren Şenlik bölgeden aktardı.

Kadıköy ve Ataşehir'in ardından şimdi de Maltepe Belediyesi ve Kartal Belediyesi'nde işçileri grev kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabirleri Ramazan Almaçayır ve Çağdaş Evren Şenlik bölgeden aktardı.