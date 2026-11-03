Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi! Kasımpaşa'dan ayrılık onayı iddiası: İmzalar an meselesi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü. Kasımpaşa'nın ayrılığa onay verdiği iddia edilirken, tarafların bu akşam son detayları görüşmek üzere bir araya geleceği belirtildi. Anlaşma sağlanırsa Belözoğlu'nun yarın açıklanabileceği, imzaların yetişmesi durumunda ise Liverpool maçında takımın başında olmak istediği A Spor muhabiri Erdem Akbaş tarafından aktarıldı.