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SON DAKİKA HABERİ | CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı

Başkan yönetimindeki CHP'li 'nde işçiler greve başladı. ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Başkan yönetimindeki CHP'li 'nde işçiler greve başladı.

'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.

Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.

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