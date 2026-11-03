Trump için kritik Kongre sınavı! Dr. Cihan Günyel'den İran'a olası operasyon ve siyasi kriz değerlendirmesi

ABD'deki Kongre ara seçimlerinin siyasi ve küresel etkileri A Haber'de masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesi durumunda Trump yönetiminin karşılaşabileceği yasama engellerini değerlendirdi. Günyel, Michigan ve Teksas'taki seçim yarışının yanı sıra ABD'nin İran'a yönelik olası askerî operasyon iddialarını ve bölgesel güvenlik risklerini ele aldı.