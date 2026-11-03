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Ankara'da feci kaza! Motosikletin çarptığı hamile kadın 6 aylık bebeğini kaybetti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da feci kaza! Motosikletin çarptığı hamile kadın 6 aylık bebeğini kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin çarptığı 6 aylık hamile A.E., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 27 Ekim'de meydana gelen kazada talihsiz kadın karnındaki bebeğini kaybederken, motosikletin sürüklenerek çarptığı iki kadın ile sürücü hafif yaralandı. Motosiklet sürücüsü M.B. ve kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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