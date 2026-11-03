Trump için kritik seçim! Dr. Eray Güçlüer'den İran'a olası saldırı ve Avrupa'ya sıçrayabilecek savaş uyarısı

ABD'deki Kongre ara seçimleri ve olası sonuçları A Haber'de değerlendirildi. Askerî Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Cumhuriyetçilerin Kongre'de çoğunluğu kaybetmesi durumunda Trump'ın iç politikada karşılaşabileceği zorlukları anlattı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı senaryolarını da değerlendiren Güçlüer, nükleer silah kullanımının ağır sonuçlar doğurabileceğini ve çatışmanın Avrupa'daki Amerikan üslerini de tehdit edebileceğini belirtti.