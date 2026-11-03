ABD'de seçmenler sandık başında! Kongre'deki çoğunluk mücadelesi dünya gündeminde

ABD'de seçmenler, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için sandık başına gidiyor. Ara seçimler başkanı değiştirmeyecek ancak Kongre'deki güç dengelerini yeniden şekillendirebilecek. Sonuçların ABD'nin iç ve dış politikasına, dolayısıyla küresel dengelere olası etkileri yakından takip ediliyor. Seçim atmosferini ve son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'den aktardı.