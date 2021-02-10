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CHP'li Maltepe Belediyesi'nde ağaç katliamı! Toprağa gömdüler

'li Belediyesi, ’ndeki inşaat çalışmaları sırasında yaşanan ağaç katliamına müdahale etmedi, vatandaştan tepki geldi. 70 yıllık olduğu iddia edile ağaç, kesildikten sonra toprağın altına gömüldü.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 10.02.2021
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CHP'li Maltepe Belediyesi'nde ağaç katliamı! Toprağa gömdüler

, 'nde bir inşaat alanının önünde bulunan 70 yıllık ağaç iddiaya göre, inşaat çalışanları tarafından önce kesildi daha sonra ise toprağın altına gömüldü.

Kesim çalışmalarının devam ettiği esnada durumu gören çevredeki bir vatandaş ise yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüyü kaydetmeye devam eden vatandaş öte yandan yetkililerden konuyla ilgili yardım istedi.



"ERTESİ GÜN BAKTIĞIMDA AĞAÇ YOKTU"
Mahalle sakinlerinden ağaç kesimine ilişkin olarak, "Pazar günü ağacı gördük. Ertesi gün baktığımda ise ağaç ortada yoktu. Biz müdahale edemiyoruz. Özel mülk diyorlar.

Ben 60'lı yıllardan bu yana bu mahalledeyim. Buralar meyve bahçeleriydi. Şimdi ise neredeyse ağaç kalmadı. Kış ayında yazı yaşıyoruz. Daha söylenecek bir söz var mı?" diye konuştu.



Yaşanan durumu üzüntüyle karşıladığını belirten ise, "Sağ olsun bir komşumuz ağacın kesilmesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışmış. Ağaç ailemin bana söylediğine göre 70 yıllık bir ağaç.

Ağaçların kesilmesi beni gerçekten üzen bir durum. Bizim için yaşam kaynağı. İnsanların bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

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