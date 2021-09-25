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CHP’li başkandan tepki çeken açıklama! FETÖ’ye göreve iade teminatı

A Haber
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Giriş: 25.09.2021 09:46
CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban verdiği bir röportajda, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini yok saydı. 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olmadığını söyleyen Semih Balaban, aksine 20 Temmuz'da FETÖ ve PKK/KCK ile iltisaklı olan kişilerin mağdur edildiğini söyledi. Skandal açıklamayla ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin AK Parti Manisa İl Başkanı Yardımcısı Cüneyt Kamal değerlendirdi.
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