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CHP'li Başkan Muhittin Böcek kültür merkezini kaderine terk etti! Tamer Karadağlı'nın videosu olay yarattı: Belediye bunu görmiyor mu?

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Giriş: 29.03.2024 16:42
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'daki Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek "Belediye bunu görmüyor mu?" diye paylaşımda bulundu. Yalana sarılan CHP'li ABB Başkanı Muhittin Böcek ise "Rezalet dediği bina bakanlığın" yanıtını verdi. Belgelerle konuşan Tamer Karadağlı da "Binanın dış bakımı onarımı sadece belediyeye ait biz kiracıyız. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da belediyeye yazı gönderdi. Böylece Böcek'in yalanı tescillendi
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