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CHP’li başkan adayı Şükrü Erdem’den tepki çeken sözler: Öcalan hain değil

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 17:45
CHP'nin kent uzlaşısı adı altında DEM Parti ile yaptığı ittifak tartışmalara yol açarken CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdem, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın hain olmadığını iddia etti.
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