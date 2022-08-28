CHP'li Barış Yarkadaş 'yorum değil bilgi' deyip duyurdu: Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'ndaki adaylık krizini itiraf etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını söyleyen Yarkadaş, "Bunları bilgiye dayalı söylüyorum, yorum yapmıyorum. Akşener, Kemal Bey aday olursa, CHP’nin daha yüksek oy alma ihtimali olduğunu düşünüyor" diye konuştu.