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CHP'den PKK'ya yeni söz! Artık kartlarını açıktan oynuyorlar

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 13:10
HDP'li 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında yapılan müzakere ile HDP'nin desteğini aldı. Kirli pazarlığın detayları da ortaya çıktı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, müzakere ile PKK'ya silah bıraktıracaklarını söyledi. HDP'lilerin yeni partisi Yeşil Sol'un adayı Cengiz Çandar ise yeni bir çözüm süreci başlatacaklarını duyurdu. HDP'li Hasan Cemal de terör suçundan cezaevinde bulunanları serbest bırakacaklarını dile getirdi. Uzman isimler A Haber'de değerlenirdi.
CHPden PKKya yeni söz! CHP'DEN PKK'YA YENİ SÖZ!

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CHP’den PKK’ya yeni söz!
CHP'den PKK'ya yeni söz!
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