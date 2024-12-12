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CHP’den MHP’ye kayyum ziyareti! MHP Anayasa’yı işaret etti

CHP’den MHP’ye kayyum ziyareti! MHP Anayasa’yı işaret etti

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.12.2024 09:04
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kayyum atamaları ile ilgili tartışmaların devam etmemesi için, belediye başkan adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesinin şart olduğunu dile getirmiş, "Yeni bir seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu yapmanın zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Bu konu ile ilgili MHP'nin kapısını çalan CHP, Meclis'e sundukları kanun teklifi için destek istedi, ise Anayasa değişikliği mesajı geldi.
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CHP’den MHP’ye kayyum ziyareti! MHP Anayasa’yı işaret etti
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