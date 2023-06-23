CHP’den ihracı istenen Tanju Özcan: Partide FETÖ’cüler cirit atıyor

CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı televizyon programında partisi ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu ve "Parti içinde FETÖ’cüler cirit atıyor" dedi.

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