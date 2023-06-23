23 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’den ihracı istenen Tanju Özcan: Partide FETÖ’cüler cirit atıyor

CHP’den ihracı istenen Tanju Özcan: Partide FETÖ’cüler cirit atıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2023 09:44
CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı televizyon programında partisi ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu ve "Parti içinde FETÖ’cüler cirit atıyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Partide FETÖ’cüler cirit atıyor
"Partide FETÖ’cüler cirit atıyor"
Karlov suikastının hedefi kaostu!
Karlov suikastının hedefi kaostu!
Mansur Yavaş Meral Akşener’e kazık attı
"Mansur Yavaş Meral Akşener'e kazık attı"
Başörtüsü sorunu nasıl çözüldü?
Başörtüsü sorunu nasıl çözüldü?
Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı!
Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı!
Konserde dolu felaketi: 87 yaralı
Konserde dolu felaketi: 87 yaralı
Mansur Yavaş Akşener’e kazık attı itirafı!
"Mansur Yavaş Akşener'e kazık attı" itirafı!
‘Millet İttifakı dağıldı’ sözleri
‘Millet İttifakı dağıldı’ sözleri
Yılmaz ve Şimşek Al Nahyan’la görüştü
Yılmaz ve Şimşek Al Nahyan'la görüştü
İmamoğlu yanıt: CHP’yi şirket gibi...
İmamoğlu yanıt: CHP’yi şirket gibi...
Kılıçdaroğlu’ndan sahne demokrasi mesajları
Kılıçdaroğlu'ndan sahne demokrasi mesajları
Öztrak’tan Ekrem İmamoğlu’na yanıt
Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na yanıt
Daha Fazla Video Göster