CHP’de yerel seçim gerginliği

CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin partideki değişim tartışmaları ile ilgili konuştu. "Örgütle temastayım. Herkesin morali çok bozuk. " dedi. Çetin, Ekrem İmamoğlu'na da "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday ol" mesajı verdi. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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