CHP'de 'Tosuncuk' vakası! 1 milyar TL ile yurt dışına kaçtı

CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı, 2019 Eyüpsultan Belediye Başkan Aday Adayı ve 2020'de de Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı olan Saim Diken'in partililerden topladığı 1 milyar TL ile yurtdışına çıktığı iddia edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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