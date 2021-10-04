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CHP'de 'Tosuncuk' vakası! 1 milyar TL ile yurt dışına kaçtı

A Haber
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Giriş: 04.10.2021 10:01
CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı, 2019 Eyüpsultan Belediye Başkan Aday Adayı ve 2020'de de Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı olan Saim Diken'in partililerden topladığı 1 milyar TL ile yurtdışına çıktığı iddia edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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