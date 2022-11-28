CHP'de sular durulmuyor! İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında soğuk rüzgarlar: İkili arasında 5-6 aydır bir gerilim var

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında, CHP'de yaşanan Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu gerilimine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. İkili arasında yaşanan kaosun yeni olmadığını yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğunu söyleyen Övür, "İmamoğlu'nun önünü engellemeye çalışıyorlar. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi." dedi.