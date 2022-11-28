29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de sular durulmuyor! İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında soğuk rüzgarlar: İkili arasında 5-6 aydır bir gerilim var

CHP'de sular durulmuyor! İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında soğuk rüzgarlar: İkili arasında 5-6 aydır bir gerilim var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2022 23:52
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında, CHP'de yaşanan Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu gerilimine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. İkili arasında yaşanan kaosun yeni olmadığını yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğunu söyleyen Övür, "İmamoğlu'nun önünü engellemeye çalışıyorlar. Kemal Bey'in adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi." dedi.
İmamoğlu-Kaftancıoğlu gerilimi 6 aydır var
"İmamoğlu-Kaftancıoğlu gerilimi 6 aydır var"
Sözleşmelilere kadro müjdesi!
Sözleşmelilere kadro müjdesi!
Ümit Özdağ: Akşener FETÖ’cülerin önünü açtı
Ümit Özdağ: Akşener FETÖ'cülerin önünü açtı
Mehmetçik ABD’ye sürpriz yapabilir
Mehmetçik ABD'ye sürpriz yapabilir
3’lü zirve öncesi önemli mesajlar!
3’lü zirve öncesi önemli mesajlar!
6’lı masanın “sembolik” cumhurbaşkanı
6’lı masanın “sembolik” cumhurbaşkanı
Akran zorbalığı artık disiplin suçu!
Akran zorbalığı artık disiplin suçu!
Sahte rezervasyonla büyük vurgun!
Sahte rezervasyonla büyük vurgun!
Muharrem İnce CHP’yi topa tuttu
Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu
YPG kimliği ortaya çıktı!
YPG kimliği ortaya çıktı!
Mısır’a büyükelçi atanacak mı?
Mısır'a büyükelçi atanacak mı?
Pençe Kilit şehitlerine tören!
Pençe Kilit şehitlerine tören!
Daha Fazla Video Göster