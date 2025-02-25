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CHP’de sahte diploma tartışması! Yavaş ve Özcan birbirine girdi

CHP’de sahte diploma tartışması! Yavaş ve Özcan birbirine girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 09:59
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması ile ilgili başlatılan soruşturma konusunda "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim." diyerek tek cümlelik yanıt verdi. Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Mansur Yavaş'ı fırsatçılıkla suçladı. Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Tartışmalar sürerken Yavaş'tan yeni açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar.
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