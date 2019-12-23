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23.12.2019
CHP'de rüşvet skandalı! Sinan Aygün canlı yayında belgeleri gösterip meydan okudu
Son dakika haberine göre; CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini söyleyen Sinan Aygün açıklamalarda bulunuyor. Aygün, "Mansur Yavaş'a çağrım 79 dosyayı açsın, neler var görelim. Benden para istediler diyorum, beni 'FETÖ'cülükle suçluyor.'" dedi.
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