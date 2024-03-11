CHP'de parti içi kavga büyüyor! CHP'deki çıkar grubu kim?

CHP'de parti içi kriz her geçen gün derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce “hazımsızlar, muhterisler” dediği muhalifleri bu kez çıkarcılıkla ve kraldan çok kralcı olmakla suçladı, "Kemal bey olmazsa biz de siyasette olmayız diyen bir çıkar grubu var. Damarından tam CHP akmayan grup var. Kraldan çok kralcılar. " dedi. CHP’de içinde yaşanan kavgaları A Haber muhabir İlter Yeşiltaş aktardı.

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