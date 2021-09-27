27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de nefret söylemleri arttı! Odasına Erdoğan’ın fotoğrafı asanlara tehdit

CHP’de nefret söylemleri arttı! Odasına Erdoğan’ın fotoğrafı asanlara tehdit

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2021 09:31
Güncelleme:27.09.2021 09:39
CHP’den gelen nefret söylemleri son dönemde arttı. Öyle ki artık CGP içindekiler dahi hedef olmaya başladı. Bunun son örneği Denizli'de yaşandı. Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, odalarında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı olan CHP'li bazı belediye başkanlarını "Ellerini kollarını kıracağız" diyerek tehdit etti. Bu sözlere kendi partisinden bile tepki geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Aziz Sancar: Vatana hizmet Nobel’den daha önemli
Prof. Dr. Aziz Sancar: Vatana hizmet Nobel'den daha önemli
CHP’li İBB’den İstanbullulara metrobüs kabusu!
CHP'li İBB'den İstanbullulara metrobüs kabusu!
İşte HDP’nin ittifak şartları!
İşte HDP'nin ittifak şartları!
Zincir marketlerin sözlü savunması alınacak!
Zincir marketlerin sözlü savunması alınacak!
Odasına Erdoğan’ın fotoğrafı asanlara tehdit
Odasına Erdoğan’ın fotoğrafı asanlara tehdit
MMU için 3 bin kişi çalışacak
MMU için 3 bin kişi çalışacak
Yeni tedbirler gündemde mi?
Yeni tedbirler gündemde mi?
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul’da trafik ne durumda?
Milleti aldatıyorlar dedi Akşener’e tepki gösterdi
"Milleti aldatıyorlar" dedi Akşener'e tepki gösterdi
TBMM Başkanı Şentop Kazakistan’da
TBMM Başkanı Şentop Kazakistan’da
Günün Kovid-19 vaka tablosu
Günün Kovid-19 vaka tablosu
İşte Millet İttifakı’nın 2023 adayı
İşte Millet İttifakı'nın 2023 adayı
Daha Fazla Video Göster