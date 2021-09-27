27 Eylül 2021, Pazartesi
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CHP’de nefret söylemleri arttı! Odasına Erdoğan’ın fotoğrafı asanlara tehdit
CHP’den gelen nefret söylemleri son dönemde arttı. Öyle ki artık CGP içindekiler dahi hedef olmaya başladı. Bunun son örneği Denizli'de yaşandı. Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, odalarında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı olan CHP'li bazı belediye başkanlarını "Ellerini kollarını kıracağız" diyerek tehdit etti. Bu sözlere kendi partisinden bile tepki geldi.