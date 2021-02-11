CHP'de muhalifler nasıl susturuldu? Tek adam siyaseti nasıl başladı? ANALİZ

2010 yılından bugüne kadar CHP'de parti içi muhalif isimler ya ihraç edildi ya da partiden istifa etti. Peki, CHP nasıl bu hale geldi? Parti içi dinamikleri ne gösteriyor? İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalifler arasında yaşananları ve muhalif isimlerin CHP'de nasıl susturulduğunu inceleyen analiz haberimiz...