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CHP'de milletvekili adayı listesi belli oldu! 'Kemal Kılıçdaroğlu yanındaki 5'liyi sattı'

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Giriş: 09.04.2023 13:57
Güncelleme:09.04.2023 13:58
CHP'de milletvekili adayları listesi şekillenmeye başladı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulundu. "Küçük ortaklara" ayrılan kontenjan CHP tabanını rahatsız ederken Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve Siyaset Bilimci Bünyamin Bezci A Haber'de 7'li koalisyonun kontenjan krizleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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