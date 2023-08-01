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CHP’de kurultay gerilimi | CHP parçalanacak mı? Kılıçdaroğlu ne yapacak?

A Haber
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Giriş: 01.08.2023 10:56
CHP'de mahalle delege seçimleri bitti. Gözler 5 Ağustos'ta başlayacak ilçe kongrelerine çevrildi. Kavgalara sahne olması beklenen kongrelerde değişimciler ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları bir kez daha kozlarını paylaşacak. Asıl güç yarışı ise il kongrelerinde olacak. Peki CHP’de neler oluyor? Parti için bölünme yaşanacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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