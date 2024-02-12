12 Şubat 2024, Pazartesi
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CHP'de kimlerin üzeri çizilecek? Lütfü savaş adaylıktan alınacak mı?
CHP içinde adaylık krizi büyüdü. Son olarak depremin yıl dönümünde Hataylılar CHP'nin hem adayı hem de mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ı protesto etmişti. İşte o yaşananlar sonrası CHP ikiye bölündü. Savaş'ın adaylıktan çekileceği iddiaları gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmalarla ilgili topu anketlere attı. Sadece Hatay değil, CHP'de Çankaya ve Kadıköy adayları da hala belirlenemedi. Tüm bu krizlerin gölgesinde CHP adaylarını belirlemek için bugün Parti Meclisi’ni toplayacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.