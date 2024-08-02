02 Ağustos 2024, Cuma
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CHP’de kadın kolları düellosu! Mücadeleye Veli Ağbaba karıştı, eski HDP’li de aday
CHP Kadın Kolları 4 Ağustos'ta 15. Olağan Kurultayı’nı yapacak. Kurultay’ın hesaplaşmaya dönüşeceği belirtiliyor. Veli Ağbaba'nın desteklediği adayı kadın kolları genel başkanı yapmak için Genel Başkan Özgür Özel üzerinde de baskı oluşturduğu ileri sürülüyor. Tartışmalı adaylardan biri de eski HDP'li Birsen Temir Saraç. Özel'in ise bu aşamada tarafsız kaldığı belirtiliyor. İşte detaylar…