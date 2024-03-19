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CHP'de ikinci ‘Burcu Köksal’ vakası! CHP'li aday Ahmet Akın terörün partisi DEM'e ateş püskürdü

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Giriş: 19.03.2024 00:58
31 Mart yerel seçimlerine günler kala terörün siyasi ayağı DEM Parti ile kol kola giren Cumhuriyet Halk Partisi içinde Burcu Köksal kaosu yaşanıyor. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’dan terörün siyasi uzantısı DEM Parti’ye tepki göstererek, “Milletin bayrağına, vatanına kudurmuş bir şekilde hainlik yapan PKK'ya, onun yandaşlarına, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim!” ateş püskürdü.
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