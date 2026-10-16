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Bakan Çiftçi açıkladı: İstanbul’da 4 kişi hala kayıp, 9 bin 850 ihbar alındı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Çiftçi açıkladı: İstanbul’da 4 kişi hala kayıp, 9 bin 850 ihbar alındı

İstanbul’da 83 yılın en yüksek yağışının ardından meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da 9 bin 850 ihbar alındığını ve 4 vatandaşın hala kayıp olarak arandığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Ayazağa’da yaptığı açıklamada, afetin izlerini silmek ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmaların 7 gün 24 saat sürdüğünü belirtti. Kurum, kayıplar aranırken siyaset yapılmasına da tepki gösterdi.

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