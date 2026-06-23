CHP'de gergin bekleyiş! Son kulis bilgileri A Haber'de

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde bugün oldukça hareketli bir gün yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve ardından yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantılarında, partideki "değişim" rüzgarları ve disiplin süreçleri ele alınıyor. Olağanüstü kurultay taleplerinin reddedilmesi ihtimali güçlenirken, kulislerde Özgür Özel ve ekibinin Temmuz ayında yeni bir parti kuracağı iddiası yüksek sesle konuşulmaya başlandı.