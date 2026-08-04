29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi A Haber Eğitim Dünyası'nda

29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Sulu, A Haber ekranlarında yayınlanan Eğitim Dünyası programına konuk oldu. Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtlayan Sulu, hukuk eğitiminin temel yaklaşımı ile üniversitenin eğitim modelini değerlendirdi. Programda hukuk eğitiminin yalnızca mevzuat bilgisinden ibaret olmadığı vurgulandı. Doç. Dr. Muhammed Sulu, "Hukuk tarihsel bir değerler bütünüdür" değerlendirmesinde bulundu.