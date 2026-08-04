Emeklilik dilekçesi için kritik tarih: 2026 mı 2027 mi? En yüksek maaş için hesaplar ortaya çıktı!

Emeklilik dilekçesini hangi yıl vermenin daha yüksek maaş sağlayacağı milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini korurken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında emekli aylığını belirleyen kriterleri ve 2026 ile 2027 arasındaki maaş farkını değerlendirdi. Emekli maaşında en önemli unsurun prim gününden çok SGK'ya bildirilen brüt kazanç olduğunu belirten Erdem, hesaplamalarda güncelleme katsayısının belirleyici rol oynadığını söyledi. 2026 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin, 2027'de başvuru yapacaklara göre yaklaşık yüzde 4 daha avantajlı olacağını ifade eden Erdem, emeklilik şartlarını tamamlayan vatandaşların beklemeden başvuruda bulunmalarının daha yüksek aylık almaları açısından önemli olduğunu vurguladı.