Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat: Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı başladı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) katılımıyla düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası başarıyla sürüyor. Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği düşen bir uçağa müdahale edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC unsurlarının koordinasyonu dikkat çekti. Tatbikat, bölgedeki arama kurtarma kapasitesi ve ortak hareket kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.