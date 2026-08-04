FETÖ’cü teröristler neden açık Wi-Fi ağlarını tercih ediyor?

15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Marmaris’teki suikast girişimi timinde yer aldığı belirtilen FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından, dijital materyaller de gündeme geldi. Ele geçirilen telefonlar ve olası dijital deliller, soruşturma kapsamında inceleniyor. FETÖ’cü teröristlerin geçmişte kullandığı iletişim yöntemlerinin ortaya çıkarılmasının ardından, dijital haberleşme yöntemleri yeniden tartışılmaya başlandı. Halka açık Wi-Fi ağları, SIM kartsız cihazlar ve sanal numara kullanımı gibi başlıklar, güvenlik uzmanlarının değerlendirdiği konular arasında yer alıyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Burkay Karatepe dosyasındaki dijital delilleri ve güvenlik birimlerinin üzerinde durduğu iletişim yöntemlerine ilişkin detayları canlı yayında aktardı.