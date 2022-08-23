CHP’de fondaş ağı! Ali Mahir Başarır’ın eşi Halk TV’nin avukatlığını yapıyor | CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ile ''sol havuz medyası'' arasındaki para ilişkisi deşifre ederken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Halk TV ile bağı da ortaya çıktı. Başarır'ın eşi Sebla Öztürk Başarır'ın Halk TV'nin avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

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