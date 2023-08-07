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CHP’de değişim tartışması! Sezgin Tanrıkulu: Yol haritası değişim ve yenilenmeden geçiyor

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 10:26
Güncelleme:07.08.2023 10:26
CHP'de değişim sesleri yükselmeye devam ederken yenilenme çağrılarına her geçen gün bir isim daha ekleniyor. O isimlerden biri de HDP'ye yakınlığıyla bilinen Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.
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