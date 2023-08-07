CHP’de değişim tartışması! Sezgin Tanrıkulu: Yol haritası değişim ve yenilenmeden geçiyor

CHP'de değişim sesleri yükselmeye devam ederken yenilenme çağrılarına her geçen gün bir isim daha ekleniyor. O isimlerden biri de HDP'ye yakınlığıyla bilinen Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN