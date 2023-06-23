CHP'de "değişim" başlamadan bitti mi? Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattı mı?

Seçimlerin kaybedenleri arasında yer alan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı sürüyor. Genel Başkanlık için mücadele eden Ekrem İmamoğlu’na Kılıçdaroğlu kapıları kapattı ve “Bu halkın İstanbulluların oyuyla alınmış olan, CHP'ye yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Ekrem Bey görevine devam edecektir.” ifadelerini kullandı. Değişim isteyen ve Kılıçdaroğlu’na başkaldıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan ise ihraç haberinden sonra partisini topa tuttu ve FETÖ’cülerin partide cirit attığını itiraf etti. CHP’de neler oluyor? Değişim başlamadan bitti mi? Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattı mı? Siyasetin gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu ile Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür değerlendirdi.

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