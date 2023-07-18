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CHP’de büyüyen değişim tartışması! Kılıçdaroğlu’na yakın 2 isimden İmamoğlu’na destek

A Haber
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Giriş: 18.07.2023 15:24
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki "sağ kollarından" olan ve seçimi kazanması durumunda Adalet Bakanı yapmayı düşündüğü Muharrem Erkek, "Değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu'nun safına geçti. CHP'li Erkek, memleketi Çanakkale'de Kılıçdaroğlu'na karşı "beyaz liste" çıkarak bayrak açtı. İşte CHP'de yaşanan kavgada son durum...
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