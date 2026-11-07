Gazze'de yıkımın boyutu korkunç! Yeniden inşa ne kadar sürecek, İsrail'in bölgeye yönelik planları neler?

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkıma ve ağır insani kayıplara yol açtı. On binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede, geriye milyonlarca ton enkaz, yıkılmış yerleşim alanları ve derin bir insani kriz kaldı. Peki, Gazze'nin yeniden inşası ne kadar sürecek? İsrail'deki bazı çevrelerin savunduğu “Arz-ı Mevud” anlayışı ve bölgeye yönelik politikalar, Gazze'nin geleceğini nasıl etkileyecek?