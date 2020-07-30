Flaş iddia: "CHP dostu HDP ile 'özerklik' konusunda anlaştı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "dostlarımızla iktidar olacağız" açıklaması CHP-HDP yakınlaşmasını tekrar gündeme getirdi. İki parti kayyumlara karşı ortak mücadele vermiş, seçimde de ortaklık için el sıkışmıştı. İşte onların iyi ilişkileri kulislerde yeni bir iddia doğurdu. İddia da şu ki, HDP, "CHP'den bu kez "özerklik" için destek isteyecek" iddia ilk duyulduğunda hayal ürünü gibi gelse de geçmişte CHP'li isimler bir çok kez "özerlik" talebini dile getirmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "dostlarımızla iktidar olacağız" açıklaması CHP-HDP yakınlaşmasını tekrar gündeme getirdi. İki parti kayyumlara karşı ortak mücadele vermiş, seçimde de ortaklık için el sıkışmıştı. İşte onların iyi ilişkileri kulislerde yeni bir iddia doğurdu. İddia da şu ki, HDP, "CHP'den bu kez "özerklik" için destek isteyecek" iddia ilk duyulduğunda hayal ürünü gibi gelse de geçmişte CHP'li isimler bir çok kez "özerlik" talebini dile getirmişti.