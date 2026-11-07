Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği için kritik çalışma! Nesli tehlike altındaki türler Kırmızı Liste ile belirlendi

Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliğini korumak ve nesli tehlike altındaki türleri belirlemek amacıyla önemli bir adım atıldı. Uluslararası kriterler esas alınarak Türkiye'de ilk kez Kırmızı Liste oluşturuldu. Çalışma kapsamında 6 bin 800 tür incelenirken, elde edilen sonuçlar biyolojik çeşitliliğin korunması ve nesli tehlike altındaki türlere yönelik önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.