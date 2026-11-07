-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği için kritik çalışma! Nesli tehlike altındaki türler Kırmızı Liste ile belirlendi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği için kritik çalışma! Nesli tehlike altındaki türler Kırmızı Liste ile belirlendi

Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliğini korumak ve nesli tehlike altındaki türleri belirlemek amacıyla önemli bir adım atıldı. Uluslararası kriterler esas alınarak Türkiye'de ilk kez Kırmızı Liste oluşturuldu. Çalışma kapsamında 6 bin 800 tür incelenirken, elde edilen sonuçlar biyolojik çeşitliliğin korunması ve nesli tehlike altındaki türlere yönelik önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Antalya'dan dünya liderlerine tatlı sürpriz! COP31 zirvesine özel yöresel reçeller hazırlandı
Sonraki Video
Antalya'dan dünya liderlerine tatlı sürpriz! COP31 zirvesine özel yöresel reçeller hazırlandı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar