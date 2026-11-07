Milyonların arasında yapayalnız hayatlar! Bir insanın ölümünden günlerce kimsenin haberi olmuyor

Milyonlarca insanın yaşadığı büyük şehirlerde yalnızlık ve toplumsal yabancılaşma giderek daha fazla gündeme geliyor. Aynı apartmanda yaşayan insanların birbirinden habersiz olduğu, kimi zaman bir kişinin ölümünün bile günler sonra fark edildiği olaylar, komşuluk ilişkilerinin zayıflamasını yeniden tartışmaya açıyor. Peki, insanları birbirinden uzaklaştıran nedenler neler? Toplumda giderek büyüyen yalnızlığın ardında hangi etkenler yatıyor?